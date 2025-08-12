Menu Rechercher
Pablo Rosario a un accord avec Al-Shabab

Par Santi Aouna
Rosario dégouté @Maxppp

Arrivé il y a 4 ans en provenance du PSV Eindhoven, Pablo Rosario (28 ans) vit probablement ses dernières heures à Nice. Il n’est d’ailleurs même pas du voyage au Portugal contre Benfica au 3e tour retour de qualifications à la Ligue des Champions.

D’après nos informations, le milieu de terrain tient un accord sur les termes d’un contrat avec le club saoudien d’Al-Shabab. En parallèle, les deux directions sont en négociations avancées pour le transfert de l’international dominicain (5 sélections).

Pub. le - MAJ le
