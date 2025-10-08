Qui est Gilberto Mora, la pépite mexicaine qui pourrait disputer trois Coupes du monde à 16 ans ?

Après les frères Giovanni et Jonathan Dos Santos, Chicharito ou même Hirving Lozano, le Mexique semble avoir trouvé sa nouvelle pépite : Gilberto Mora. Milieu offensif d’un tout petit gabarit (1,69m), le joueur de 16 ans joue au Club Tijuana (Liga MX). À 15 ans et 308 jours, il est d’ailleurs devenu le plus jeune joueur à disputer une rencontre et même le plus jeune buteur de l’histoire du club mexicain. Lancé dans le grand bain la saison passée, Mora a déjà disputé 41 rencontres avec Tijuana pour un total de sept réalisations et de deux passes décisives.

Le natif de Tuxla Gutiérrez a également connu toutes les sélections de jeunes avec la Tri, en allant des U15 jusqu’aux U20. En juin dernier, Mora avait été appelé pour la Gold Cup avec l’équipe première de Javier Aguirre. Titularisé en quart de finale contre l’Arabie Saoudite (victoire, 2-0), il avait aussi été aligné d’entrée contre le Honduras (victoire, 1-0). Une rencontre dans laquelle il avait brillé, en délivrant une passe décisive pour Santiago Giménez. Vainqueur en finale contre les États-Unis (1-2), Mora est devenu le plus jeune international à remporter un tournoi international avec une sélection A, à 16 ans et 265 jours dépassant ainsi Lamine Yamal et son sacre à l’Euro 2024 avec l’Espagne.

Trois Mondiaux avant un transfert en Europe ?

En clair, Gilberto Mora ne cesse de surpasser les records de précocité. Et ce n’est peut-être pas fini. En ce moment, Mora dispute la Coupe du Monde U20 avec le Mexique et continue d’épater le monde. Après quatre matches, Gilberto Mora a déjà inscrit trois buts et a délivré deux passes décisives. Son équipe s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Après avoir brillé au Chili, Mora pourrait enchaîner avec celui des U17 au Qatar, avant le Mondial de l’équipe A… à domicile.

Trois Mondiaux pour le joueur de 16 ans, qui est pisté par plusieurs grosses écuries européennes dont le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Manchester City. Valorisé à 4,5 millions d’euros, Mora aura donc l’occasion de briller davantage dans les prochains mois et de se faire un nom, avant même d’arriver en Europe.