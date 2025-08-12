LdC : Fenerbahçe élimine Feyenoord et verra les barrages, Club Bruges sort Salzbourg

On connait déjà une partie des équipes qualifiées pour les barrages de Ligue des Champions. En cas d’exploit ce soir sur la pelouse de Benfica, l’OGC Nice affrontera Fenerbahçe, qui a su renverser la vapeur contre Feyenoord. Battus à l’aller et menés sur leur pelouse par le club hollandais, les Stambouliotes ont réussi à l’emporter 5-2 malgré le doublé de Watanabe. Les Rangers se seront également au rendez-vous et ce même s’ils ont été battus à Plzen ce soir 2-1. Le large succès de la semaine dernière a suffi.

La suite après cette publicité

Le Club Bruges a eu chaud également mais est venu à bout du RB Salzbourg 3-2. Pour ce qui est de la voie des champions, Qarabag n’a pas qu’une bouchée des Macédoniens de Shkendija 5-1. Copenhague n’a pas fait dans la demi-mesure non plus en écrasant Malmö 5-0 et verra les barrages. Pafos a lui confirmé son succès de l’aller contre Kiev en dominant cette fois le Dynamo 2-0.

Les résultats des matchs de 19h :

Voie des champions

Qarabag 5 - 1 (1-0 à l’aller) Shkendija : Cake (16e), Kady Borges (18e), Akhundazde (33e), Jankovic (sp 41e), Leandro Andrade (59e) ; Tamba (10e).

Copenhague 5 - 0 (0-0) Malmö : Huescas (31e), Robert (43e, 69), Elyounoussi (51e), Mattsson (67e)

La suite après cette publicité

Pafos 2 - 0 (1-0) Dynamo Kiev : Orsic (2e), Correia (55e)

Voie de la Ligue

Fenerbahçe 5 - 2 (1-2) Feyenoord : Brown (44e), Duran (45e+2), Fred (55e), En-Nesyri (83e), Talmisca (90e+5) ; Watanabe (41e, 89e)

Plzen 2 - 1 (0-3) Rangers : Durosinmi (41e), Markovic (83e) ; Cameron (60e)

Club Bruges 3 - 2 (1-0) Red Bull Salzbourg : Seys (61e), Forbs (83e), Vanaken (90e+4) ; Rasmussen (18e), Baidooo (42e) - match toujoursen cours