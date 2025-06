Barcelone : Deco est cash sur l’avenir de ter Stegen !

Joan Garcia a traversé la ville depuis l’Espanyol, et est désormais gardien de but du FC Barcelone. Wojciech Szczesny devrait prolonger sa sortie de retraite en Catalogne. La question est la suivante : quelle est la place de Marc André Ter Stegen au Barça dorénavant ? Cette question a été posée à Deco, le directeur sportif du club, dans une interview accordée à La Vanguardia, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu portugais n’a pas fait dans la dentelle.

«Je n’ai pas à lui parler. Mon devoir est de construire la meilleure équipe possible pour l’entraîneur. Ce n’est pas ma responsabilité. De plus, aucun contrat ne stipule que l’on va jouer à coup sûr. À partir de maintenant, c’est l’entraîneur qui prend ses décisions, et chaque joueur a ensuite ses propres ambitions», a sèchement répondu Deco. Une déclaration qui pourrait condamner l’avenir en Catalogne du gardien allemand, arrivé il y a maintenant dix ans.