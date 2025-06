PSG : Deco voit 2 Parisiens parmi les favoris du Ballon d’Or

Après une saison magnifique ponctuée par un doublé Liga-Coupe du Roi, ainsi qu’une demi-finalee de Ligue des Champions, le FC Barcelone s’est démarqué par un jeu léché et des individualités parmi les meilleurs sur la planète. De quoi satisfaire le directeur sportif et ancien milieu de terrain blaugrana, Deco. Dans une interview accordée à la Vanguardia, l’ex-international portugais est revenu sur la course au Ballon d’Or, et a dégagé quatre noms dans une liste de favoris.

«Lamine fait partie des favoris, mais il y a des options comme Pedri, Dembélé et Vitinha. La bonne nouvelle, c’est que le Barça est de retour dans la course aux trophées.» Deux parisiens et deux barcelonais donc, mais surtout ni Raphinha ni Kylian Mbappé ne sont revenus dans la bouche de Deco, bien qu’il fasse partie des noms évoquée çà et là dans la presse européenne. Alors, le Ballon d’Or sera-t-il catalan ou francilien ?