La défense complètement hors-sol de Gianni Infantino sur la Coupe du Monde des Clubs !

Le format XXL de cette édition (32 clubs répartis en 8 poules, prolongement jusqu’à 63 matchs en un mois) est vivement accusé d’étouffer un calendrier déjà saturé, empiétant sur la période de repos estivale et risquant d’engendrer fatigue, blessures voire burnout chez les joueurs. Les syndicats de joueurs, comme FIFPRO et la PFA, alertent sur l’épuisement mental et physique, dénoncent l’absence de véritables pauses entre les compétitions et envisagent des recours juridiques contre la FIFA. Sur le plan sportif, la structure déséquilibrée de la compétition, avec une forte domination attendue des clubs européens, pose problème : la sélection arbitraire d’équipes comme Inter Miami (grâce au Supporters’ Shield) a été qualifiée de ridicule par beaucoup. tandis que le manque de rivalités historiques et la prévisibilité des matchs éloignent les fans . En Amérique, l’engouement populaire est décevant : des enceintes à moitié vides, des billets bradés jusqu’à 85 %, une couverture médiatique limitée (TNT, DAZN) et des inquiétudes liées à l’accueil des publics étrangers ("visa delays", craintes sécuritaires) fragilisent le succès de l’événement.

Enfin, des voix politiques et sociétales critiquent l’omniprésence de la FIFA et son opération marketing-médiatique, dénonçant une "cult of celebrity" qui privilégie Lionel Messi, feinte les messages anti-racisme, politise l’événement (visites à Donald Trump) et transforme la compétition en spectacle olympique peu transparent. Dans un entretien accordé à l’AFP, Gianni Infantino avait déjà défendu la compétition, avant même qu’elle ne commence : «la Coupe du monde des clubs ouvre une nouvelle ère pour le football. Je suis convaincu que dès que le ballon commencera à rouler, le monde entier se rendra compte de ce qui se passe ici. Ce sera quelque chose de spécial. On critique la Fifa si les prix sont trop élevés, si les prix sont trop bas, si nous faisons des promotions pour les étudiants… Quand j’étais étudiant et que je n’avais pas d’argent, j’aurais aimé que la Fifa vienne me voir et me dise: "Tu veux venir voir un match de la Coupe du monde ?" Nous ne voulons pas de stades vides. Je suis persuadé qu’ils seront bien pleins».

«Les joueurs adorent ça !»

Plusieurs matchs ont également été joués devant des pans entiers de sièges vides, tandis que les conditions météorologiques extrêmes aux États-Unis à cette période de l’année et les inquiétudes quant à savoir si l’enveloppe promise de prix d’un milliard de dollars déséquilibrera les ligues lorsque les équipes rentreront chez elles ont également été notées. Ailleurs, les affirmations d’Infantino selon lesquelles le tournoi est « le meilleur contre le meilleur » ont été remises en question étant donné qu’aucun des champions d’Angleterre , d’Espagne ou d’Italie n’est impliqué, tandis que le Bayern Munich a battu Auckland City (10-0) lors de son premier match de groupe. Cependant, Infantino a répliqué à ces affirmations et a insisté sur le fait que la compétition élargie se déroule bien et a le potentiel de changer l’opinion des gens : «certains le critiquent peut-être un peu, mais c’est quelque chose de nouveau. C’est quelque chose de spécial. C’est une vraie Coupe du monde avec les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Il était temps que quelqu’un invente une Coupe du monde pour les équipes de clubs. Depuis 100 ans, nous savons quel est le meilleur pays du monde, mais, jusqu’à aujourd’hui, nous ne savons pas vraiment quelle est la meilleure équipe du monde. Nous avons donc pensé que ce ne serait pas une mauvaise idée de créer une Coupe du monde où les équipes pourraient décider».

L’organisation mondiale des joueurs FIFPro a souligné les exigences supplémentaires qu’un tournoi élargi imposerait aux joueurs et l’impact négatif de l’absence de pause estivale, certaines stars ayant déjà menacé de boycotter la compétition en raison de problèmes de charge de travail. Mais pour le patron de la plus grande institution du football mondial, les principaux acteurs du tournoi sont très heureux de cette parenthèse d’un mois aux Etats-Unis : «je pense que les joueurs adorent ça. Harry Kane a accordé une interview et a déclaré "c’est une compétition fantastique. C’est magnifique". Les joueurs adorent ça. Ceux qui ne sont pas là, bien sûr, adoreraient y être. Au football, contrairement à tout autre sport, les surprises sont omniprésentes, et le petit peut battre le grand, n’est-ce pas ? Et c’est rare dans d’autres sports : dans 90 % des cas, c’est le plus fort qui gagne. Au football, c’est dans 70 % des cas». La Coupe du Monde des Clubs a connu quelques succès dès ses débuts, notamment grâce à l’ambiance créée par des supporters comme ceux de Boca Juniors, tandis que les équipes brésiliennes de Botafogo et de Flamengo ont créé des surprises majeures contre le PSG et Chelsea respectivement.

Et Gianni Infantino, dont le nom est gravé sur le trophée du tournoi, a affirmé que si la Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde de l’été prochain aux États-Unis étaient un succès, la trajectoire du football dans le pays pourrait complètement changer : «la Coupe du Monde des Clubs, et avec la Coupe du Monde l’année prochaine, vise à montrer aux jeunes Américains que, en fait, si vous êtes bon et si vous avez du talent, vous n’avez pas besoin d’aller vers un autre sport, car à travers le football, il y a un chemin vers la gloire et un chemin vers l’argent aussi. On peut devenir célèbre. On peut devenir riche en suivant une voie empruntée par le football, ce que les jeunes Américains d’aujourd’hui ne voient pas parce qu’ils voient, bien sûr, la NFL ou la NBA ou le baseball ou le hockey sur glace, mais nous leur montrerons ici, dans leur pays, le pouvoir du football». En campant sur une vision idéalisée d’un football “universel et accessible”, Gianni Infantino se heurte à un scepticisme généralisé. Alors que les tribunes sonnent creux, que les voix des joueurs s’élèvent et que les observateurs dénoncent une logique purement mercantile, la FIFA donne l’impression d’avancer en solitaire, sourde aux signaux d’alerte. Une chose est sûre : entre les ambitions d’Infantino et le terrain, le fossé n’a jamais paru aussi grand.

