AC Milan : c’est terminé pour Luka Jovic

Luka Jovic et le Milan : c’est (presque) fini. Ce samedi, la Gazetta dello Sport annonce que l’avant-centre serbe de 27 ans va quitter l’écurie italienne. Alors que son contrat expire dans neuf jours, le média explique que les rossoneri disposaient d’une option, activable jusqu’au 20 juin, leur permettant de prolonger le joueur d’une année supplémentaire. Mais cette date est désormais passée, et le 8e de la dernière édition de Serie A n’est pas passé à l’action.

La suite après cette publicité

Les Milanais auraient rencontré un désaccord avec l’intéressé : ce dernier souhaitait une prolongation de deux ans, ce que n’étaient pas prêts à lui offrir Igli Tare et Massimiliano Allegri, respectivement arrivés en tant que directeur sportif et entraîneur. Jovic s’apprête donc à quitter Milan par la petite porte. Arrivé en provenance de la Fiorentina à la toute fin du mercato estival 2023, l’attaquant passé par le Real Madrid, Francfort et Benfica n’aura jamais réussi à convaincre du côté de San Siro. Mis au placard cette saison, il était parvenu à retrouver du temps de jeu à partir de mars jusqu’à la fin de la saison lors du passage de Sérgio Conceição sur le banc de touche. Mais cela ne lui aura pas suffi pour marquer les esprits. Durant son séjour en Italie, il sera parvenu à remporter une Supercoupe, glanée contre l’Inter début janvier. Pour ce qui est de son avenir, il serait pisté par Cruz Azul, au Mexique, et Botafogo, au Brésil.