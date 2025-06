Real Madrid : Vinicius Jr dévoile ses premières impressions sur Xabi Alonso

Au sortir d’une saison compliquée individuellement comme collectivement, Vinicius Junior cherche désormais à repartir sur de bonnes bases de travail, pour redevenir le candidat au Ballon d’Or qu’il a été pendant plusieurs années. Et le Brésilien considère que Xabi Alonso est la meilleure personne possible pour l’aider à retrouver son niveau et refaire du Real une vraie menace européenne.

«J’avais déjà pu lui parler avant, je suis très heureux de pouvoir enfin collaborer avec lui. Maintenant il faut qu’on travaille dur pour tirer le plus de choses de cette collaboration», a déclaré l’attaquant brésilien au micro de Real Madrid TV. Une déclaration qui plaira surement à l’intéressé.

