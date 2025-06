FC Barcelone : Deco balance sur Nico Williams et Ansu Fati

Après avoir enrôlé Joan Garcia dans celui qui est, sur le papier, un des plus beaux coups du mercato estival, le FC Barcelone se concentre pleinement sur Nico Williams. L’intérêt plus que prononcé du champion d’Espagne en titre pour l’ailier de l’Athletic s’est déjà matérialisé par plusieurs réunions avec l’entourage du joueur, qui souhaite rejoindre la Catalogne pour y retrouver ses amis Lamine Yamal et Gavi, entre autres.

Une opération qui risque cependant d’être complexe, dans la mesure où l’Athletic ne souhaite pas négocier avec ses homologues barcelonais, et exige le paiement de la clause libératoire du joueur - environ 60 millions d’euros - en un seul versement. Les Basques souhaitent garder leur joueur à tout prix mais la tendance est clairement à un départ, en attendant que le FC Barcelone trouve les fonds nécessaires pour négocier son arrivée. La vente de Ronald Araujo ou de Fermín López pourrait être la solution pour l’écurie entraînée par Hansi Flick.

Deco confirme pour Nico Williams

Dans un entretien publié ce dimanche dans La Vanguardia, le directeur sportif du club Deco a fait le point sur ce dossier, confirmant que le Barça travaille sur son arrivée : « il y a un critère évident pour qu’un joueur puisse venir au Barça : il faut qu’il croie en notre projet. La saison passée, ça ne s’est pas fait pour Nico, pour moi l’opération Dani Olmo était prioritaire. Des joueurs comme Nico, et d’autres, montrent aujourd’hui qu’ils ont envie de venir. Si les circonstances se donnent, on va le tenter. Dans son cas, il a une clause. Nous nous sommes réunis avec son agent pour savoir ce que le joueur veut et à partir de là, on va voir si c’est possible ». Puis, il a été interrogé sur l’amitié du joueur avec plusieurs cadres barcelonais : « nous nous préoccupons de l’harmonie dans le vestiaire, on a un très bon vestiaire et on veut maintenir ça. Ce qui est le plus important avec des joueurs comme Nico ou Luis (Diaz, NDLR) c’est qu’ils sont des gens bien qui ont faim et qui veulent triompher. On a toujours eu l’idée de recruter Nico. Son amitié avec Lamine Yamal c’est une bonne chose, mais ici ce n’est pas un club d’amis, on vient ici pour travailler et essayer de gagner. Après, s’ils s’entendent bien, tant mieux ».

Puis, il a aussi évoqué le cas Ansu Fati, annoncé partant à Monaco depuis un moment, mais pour qui les choses ne semblent pas vraiment avancer. « Avec son âge et la carrière qu’il a eue, il ne peut pas rester sans jouer. Nous sommes ouverts et nous ne mettrons pas d’obstacles s’il veut partir. Oui, on a parlé avec Monaco. Ansu est sous contrat, s’il demande à partir ce serait un prêt. Il a 23 ans, on parle de lui comme s’il en avait 30, mais il doit encore grandir et il a encore beaucoup à apprendre », a indiqué le Portugais. Le message est clair.