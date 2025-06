L’Athletic Bilbao sait comment faire capoter l’arrivée de Nico Williams au Barça

C’est sûrement l’un des feuilletons de l’été. Depuis plus d’un an, Nico Williams est ardemment courtisé par le FC Barcelone. Auteur d’un Euro 2024 étincelant avec l’Espagne, l’ailier gauche était dans le viseur des Catalans qui voulaient déjà le signer l’an dernier. Finalement, le recrutement de Dani Olmo avait tellement entamé leurs finances qu’une arrivée de l’attaquant de Bilbao était devenue impossible à l’été 2024. Pas de quoi freiner les ardeurs blaugranas…

Dans cette optique, nous vous révélions en exclusivité que de nombreux rendez-vous avaient eu lieu dernièrement entre les représentants du joueur et le board catalan. Des échanges fructueux puisque, toujours d’après nos indiscrétions, ces rencontres ont finalement débouché sur un pré-accord contractuel entre les différentes parties. Avec ce bail, Nico Williams, qui toucherait 12 millions d’euros par an, serait alors lié au FC Barcelone jusqu’en 2031 avec un contrat de six ans. Oui mais voilà, du côté de Bilbao, on ne l’entend pas de cette oreille et aucun cadeau ne sera fait au champion d’Espagne.

Bilbao sort son ultime carte !

Dès lors, si le FC Barcelone veut s’offrir le joueur de 22 ans, il faudra payer les 58 M€ de la clause libératoire en une fois et sans paiement échelonné. Plus encore, Sport indique, ce samedi, que le club basque n’a pas totalement perdu espoir de conserver son protégé. Le média espagnol précise, à ce titre, que Bilbao souhaite jouer une dernière carte pour tenter de convaincre le natif de Pamplona de rester. Un coup de poker basé sur l’aspect émotionnel. En effet, Bilbao miserait actuellement sur l’amour et l’affection de la famille Williams envers le club pour conserver le joueur.

Si Iñaki Williams, l’aîné de la fratrie, s’était d’ailleurs montré décisif l’été dernier dans le choix final de son frère, la mère du droitier d’1m81 avait également œuvré pour laisser son fils du côté de San Mamés. Une stratégie que l’Athletic Bilbao souhaite donc renouveler, tout en ajoutant une offre de prolongation et une grosse augmentation de salaire à la clé. Enfin, le dernier 4e de Liga fait également confiance à Félix Tainta, l’agent du joueur, qui a toujours su maintenir un équilibre entre la défense des intérêts de ses clients et le respect de l’Athletic. Suffisant pour empêcher un départ de l’international espagnol (28 sélections, 6 buts) ? Rien n’est moins sûr mais Bilbao tente le tout pour le tout…