Mondial des clubs : Niko Kovac peste contre les conditions de jeu

Tenu en échec par Fluminense pour son entrée en lice dans la compétition, le Borussia Dortmund a raté ses débuts lors de cette Coupe du Monde des Clubs, alors que les Allemands étaient sur une dynamique positive qui les avait vu décrocher une place en Ligue des Champions inespérée à la fin de saison. Interrogé sur cette contre-performance, le manager de Dortmund Niko Kovac a pointé du doigt les conditions météo, qui n’avantagent pas les Européens.

«En ce moment, dans ce tournoi, on voit que les clubs du Sud ont un gros avantage à cause des conditions, de la chaleur. Ce ne sont pas des excuses, c’est juste une explication… C’est très difficile, surtout pour les Européens. Les joueurs du Sud, pour eux, c’est plus facile parce qu’ils sont habitués à ces températures», a souligné le Croate, à quelques heures de la deuxième rencontre du Borussia contre les Sud-Africains du Mameloni Sundowns.

