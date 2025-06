La presse saoudienne lâche une énorme bombe sur l’avenir de Robert Lewandowski

Vainqueur de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne, sans oublier cette demi-finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone sort d’une saison plus que brillante sur le plan collectif. Pour autant, ces derniers mois, un sujet revient avec insistance du côté de la Catalogne : l’avenir d’un certain Robert Lewandowski (36 ans). Après avoir annoncé se mettre en retrait de la sélection polonaise, le buteur d’1m85 fait une nouvelle fois l’actualité au sujet de son futur.

La suite après cette publicité

Régulièrement lié à l’Arabie saoudite, le Polonais aux 158 sélections a, certes, toujours nié de possibles contacts avec le nouvel eldorado du football mondial, précisant que sa seule priorité était de remplir le contrat qui le lie au Barça jusqu’en 2026 au moins. Ce samedi, le média saoudien Al-Riyadiyah, repris par Sport, affirme, pourtant, que l’ancien joueur du Bayern Munich a bien l’intention de rejoindre l’Arabie saoudite à l’issue de son bail.

La suite après cette publicité

Lewandowski aurait dit oui à l’Arabie saoudite !

De son côté, un porte-parole de Gol International, l’agence qui gère les projets de Robert Lewandowski, aurait confirmé la volonté de l’attaquant polonais. Visiblement sûr de son fait, le média saoudien précise qu’«il n’y a pas de conversation pour le moment entre les représentants de la Ligue saoudienne et le joueur» mais que «cela viendra et la Ligue saoudienne verra comment le joueur rejoindra l’une de ses équipes à partir de 2026».

Récemment interrogé sur son futur, l’attaquant aux 42 buts et 3 passes décisives en 52 rencontres avait lui envoyé un message clair : «je resterai au Barça, ce n’est même pas un sujet. C’est sûr. Je suis sûr que notre équipe sera plus forte et je veux gagner encore plus». Une sortie cash scellant l’avenir à court terme de l’ancien bourreau des surfaces de Bundesliga. Avant de s’envoler vers de nouveaux cieux ?