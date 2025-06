Algérie : le bilan s’alourdit après le titre du MC Alger

Le neuvième titre du MC Alger restera à jamais lié à un drame tragique. Alors qu’un premier bilan dressé hier soir après la chute d’une balustrade au stade du 5 juillet 1962 avait fait état d’un mort et d’une dizaine de blessés, le second bilan s’est tristement alourdi. Selon le ministère de la Santé algérien, l’accident a fait trois victimes, et environ 80 blessés plus ou moins graves, pris en charge par les secours.

La suite après cette publicité

La balustrade du stade s’est effondrée sous le poids des supporters pressant pour célébrer le titre remporté par les joueurs à l’issue d’un match nul décroché contre le NC Magra. Une enquête a été ouverte pour établir dans quelle mesure la vétusté du stade aurait pu peser sur le tragique incident.