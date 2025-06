CSKA Moscou : Fabio Celestini risque la prison

Fabio Celestini, ancien international suisse passé par Troyes et Marseille, a quitté son poste d’entraîneur au FC Bâle pour rejoindre le CSKA Moscou ces derniers jours. Mais Blick nous apprend que ce nouveau challenge pourrait lui valoir de sérieux ennuis judiciaires : le CSKA appartient à la banque publique russe VEB, visée par des sanctions européennes et suisses en raison de son rôle dans le financement de la guerre en Ukraine.

La suite après cette publicité

En vertu de la législation suisse, il est interdit de percevoir un revenu d’un organisme sanctionné. Celestini, s’il rapatriait son salaire en Suisse ou en Espagne, où il réside, pourrait être poursuivi pénalement et risquer jusqu’à cinq ans de prison en Suisse, et six en Espagne. À moins de rester en Russie sans transférer de fonds, son revenu devient juridiquement inutilisable dans toute zone appliquant ces sanctions.