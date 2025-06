Le retour de Pogba met en ébullition la planète foot, le Real de Xabi Alonso impressionne l’Espagne

Pogba à Monaco, c’est fait !

Comme on vous l’a révélé en exclusivité, Paul Pogba va relancer sa carrière à l’AS Monaco. «Banco» titre L’Équipe ce lundi pour annoncer l’accord entre le club de la principauté et le champion du monde 2018 sur un contrat de 2 saisons. «Un coup de show» pour un recrutement clinquant à l’AS Monaco qui était plutôt habitué à des transferts intelligents pour des joueurs loin de l’importance médiatique de Paul Pogba, comme Denis Zakaria, Takumi Minamino ou Lamine Camara pour ne parler que des milieux de terrain. Après plus d’un an et demi sans jouer, Pogba va donc refouler les terrains en Ligue 1, mais ce retour est entouré de doutes notamment concernant sa forme physique. «Un physique en question» titre le quotidien sportif français puisque même si la plupart des joueurs ne sont pas en pré-retraite à 32 ans, et même si on a pu voir Paul Pogba arborer un physique impressionnant sur ses dernières publications sur les réseaux sociaux, rien ne dit qu’il sera en forme physique pour supporter le rythme de matchs officiels de haut niveau. Pour le Figaro Sport, cette arrivée est un véritable évènement pour la Ligue 1, qui va peut-être attirer les yeux des observateurs du football mondial. Paul Pogba va-t-il réussir son Pogback ?

la Juventus sous le charme de son nouveau prodige

S’il y a bien une équipe qui est en forme dans cette Coupe du monde des clubs, c’est bien la Juventus. Encore une large victoire, 4-1 contre le Wydad Casablanca cette fois-ci, et surtout une performance remarquable de Kenan Yildiz. Le jeune joueur turc a été étincelant, provoquant un but contre son camp et marquant un doublé, il n’en fallait pas plus pour que l’Italie s’enflamme pour le nouveau prodige de la Vieille Dame. Kenan Yildiz met à profit son temps de jeu sous Igor Tudor, et confirme tous les espoirs placés en lui depuis son arrivée dans le Piémont.

Première victoire pour Xabi Alonso

En Espagne, la belle victoire du Real Madrid 3-1 contre Pachuca fait la Une de Marca ce lundi. «Ça, c’est déjà autre chose» titre le journal espagnol, les Merengues se sont repris après le match nul contre Al-Hilal lors de la première journée pour se placer idéalement dans la course à la qualification. «La première leçon de Xabi» titre Marca qui insiste sur le contexte du match et l’expulsion de Raul Asensio à la 7e minute pour souligner la performance des Madrilènes. «À plus grande difficulté, meilleur Madrid» pour Marca, tandis que pour Mundo Deportivo, on parle «d’effroi et triomphe». Une victoire importante pour le classement, mais aussi pour Sergio Nieto, le premier socios de l’histoire du Real Madrid.