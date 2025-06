La disparition d’un joueur du Real Madrid fait jaser en Espagne

Les Madrilènes peuvent se réveiller avec le sourire ce lundi. Alors que la rencontre avait bien mal commencé pour la bande de Xabi Alonso en raison de cette expulsion précoce de Raul Asencio, pouvant laisser présager un scénario catastrophe, les Merengues ont assuré et ont remporté leur premier match dans ce tournoi (3-1). Ils peuvent cependant remercier Thibaut Courtois, encore impérial sur sa ligne, alors que les nouvelles têtes Dean Huijsen et Gonzalo Garcia ont continué de faire forte impression. Pour d’autres, ce fut plus compliqué.

Vinicius Jr a encore eu du mal à se distinguer face à l’équipe mexicaine, même s’il est vrai que le contexte du match et son replacement plutôt axial n’ont pas aidé. Mais au moins, il aura foulé la pelouse du Bank of Arena Stadium, ce qui n’est pas le cas de son compatriote Rodrygo Goes. Son absence du onze titulaire en avait déjà surpris plus d’un avant le coup d’envoi de la partie, et derrière, il n’est même pas entré en jeu, ne disputant pas la moindre minute, alors que des joueurs comme Víctor Muñoz sont entrés.

Départ en vue ?

Une absence qui interroge clairement la presse madrilène, surtout après les nombreuses rumeurs concernant un départ qui sont sorties ces dernières semaines et cet intérêt très prononcé d’Arsenal pour ses services. Ce week-end, la presse anglaise a d’ailleurs encore insisté sur la volonté des Gunners de recruter le joueur formé à Santos. « Soit il est blessé et on ne le sait pas… ou alors ça sent le roussi », a, par exemple, lancé le journaliste Dani Garrido sur la Cadena SER. Son collègue Antonio Romero a cependant nié l’existence d’un possible pépin physique : « je ne pense pas parce qu’il faisait l’échauffement avec les remplaçants avec un bon rythme ».

Autant dire que les théories du complot vont bon train, surtout que Xabi Alonso ne s’est pas exprimé au sujet de l’attaquant brésilien en conférence de presse afin de mettre les choses au clair. A-t-il été préservé en vue d’un transfert imminent ? Y a-t-il un problème entre le nouveau coach du Real Madrid et son joueur ? Les dernières informations publiées à Madrid évoquaient pourtant une relation plus que cordiale entre les deux hommes. Autant de questions qui taraudent les fans merengues, et auxquelles on devrait rapidement avoir des réponses…

