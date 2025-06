Real Madrid : un taulier pisté en Turquie

Le Real Madrid va vivre de profonds changements cet été. Certains ont déjà eu lieu, avec la nomination de Xabi Alonso sur le banc de touche ainsi que les arrivées de Dean Huijsen et Trent-Alexander Arnold, mais d’autres sont encore à venir. Outre l’arrivée d’un potentiel numéro neuf, les Merengues vont, à l’inverse, voir certains de leurs éléments quitter le navire. C’est notamment le cas de Lucas Vazquez, pour qui la Coupe du Monde des Clubs est le dernier tournoi avec la Maison blanche. En fin de contrat cet été, celui qui porte la tunique madrilène depuis dix ans, et qui a également été formé dans la capitale espagnole, verra probablement de nombreux prétendants prêts à se jeter sur un élément plus qu’expérimenté du très haut niveau.

Et d’après les informations du journaliste Yağız Sabuncuoğlu, un club intéressé par le latéral de 33 ans viendrait tout droit de Turquie, puisqu’il s’agirait de Fenerbahçe. La source explique que des discussions formelles auraient été entamées avec le joueur. Reste désormais à voir si cette proposition convaincra l’intéressé, sachant que Fenerbahçe devra passer par les barrages pour disputer la Ligue des Champions.