Déjà une promo sur les nouveaux maillots 2025/26 du Real Madrid !

Fans des Merengues, c’est le moment de célébrer votre club de cœur ! Les tout nouveaux maillots domicile et extérieur Real Madrid 2025/2026, fraîchement dévoilés, sont disponibles sur Foot.fr et déjà en promotion grâce à une offre exclusive Foot Mercato ! Avec le code FM10, profitez de 10 % de réduction sur ces pépites signées adidas. Voici pourquoi ces maillots sont incontournables et comment saisir ce deal.

Pourquoi craquer pour les maillots Real Madrid 2025/2026 ?

Ces tuniques rendent hommage à l’héritage du Real Madrid, club recordman des victoires en Ligue des Champions (15) tout en intégrant des touches modernes, parfaits pour briller au Santiago Bernabéu ou ailleurs :

Maillot domicile : un blanc iconique rehaussé de liserés jaunes et de détails gris clair, inspiré des saisons 2009-10 (les débuts de Ronaldo) et 2015-16 (victoire en Ligue des Champions). Le col rond et les motifs subtils dans le tissu évoquent la transformation du Bernabéu, mêlant passé et futur.

Maillot extérieur : un bleu marine audacieux, inspiré de la façade nocturne du Santiago Bernabéu, avec des logos argentés et des accents volt clair. Son design rappelle le maillot extérieur 2012-13, avec une touche contemporaine grâce au col Teamgeist.

Technologie adidas : les maillots intègrent la technologie AEROREADY pour une évacuation optimale de la transpiration, garantissant confort et fraîcheur, que vous soyez en tribunes ou sur le terrain.

Éco-responsable : fabriqués avec des matériaux recyclés, ces maillots allient style, performance et respect de l’environnement.

Que vous soyez un supporter inconditionnel ou occasionnel, ces maillots incarnent la grandeur de la Casa Blanca et de sa constellation de stars, de Kylian Mbappé en passant par Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga.

Une offre exclusive Foot Mercato

Grâce à Foot Mercato, décrochez 10 % de réduction sur ces maillots flambant neufs avec le code FM10 sur Foot.fr. À 99,99 € l’unité, cela représente une économie de 10 € par maillot ! En plus, la livraison demain chez vous est gratuite, rendant ce deal encore plus irrésistible. Une promo sur des maillots tout juste sortis, c’est une aubaine pour les fans madrilènes.

Comment profiter de la promo sur les nouveaux maillots du Real Madrid ?

C’est simple et rapide :

Rendez-vous sur Foot.fr et sélectionnez le maillot Real Madrid domicile ou extérieur 2025/2026 avec ou sans flocage.

Choisissez votre taille et ajoutez-le à votre panier.

Entrez le code FM10 au paiement pour activer la réduction.

Validez votre commande et préparez-vous à porter fièrement les couleurs des Merengues !

Pourquoi choisir Foot.fr ?

Foot.fr est une référence pour les équipements de football, avec plus de 10 000 références en stock, des produits 100 % authentiques et un service client fiable. Avec cette promo exclusive et une livraison ultra-rapide, c’est l’endroit idéal pour craquer pour les nouveaux maillots du Real Madrid.

Nos astuces avant d’acheter le nouveau maillot du Real Madrid

Taille : les maillots adidas taillent généralement juste. Consultez le guide des tailles sur Foot.fr pour un fit parfait.

Personnalisation : faites floquer votre maillot avec le nom d’une star comme Mbappé, Vinícius Jr. ou Bellingham pour une touche unique.

Entretien : lavez à 30 °C et évitez le sèche-linge pour préserver les logos et la qualité du tissu.

Ne ratez pas ce deal !

L’offre FM10 est une exclusivité Foot Mercato à durée limitée. Les maillots Real Madrid 2025/2026 domicile et extérieur, dévoilés récemment, font déjà vibrer les fans avec leur design élégant. Cliquez sur Foot.fr pour profiter de ces 10 % de réduction et afficher votre passion pour le Real Madrid dans la rue, au stade, à l’école ou même en vacances !