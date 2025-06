Real Madrid : Xabi Alonso donne encore des nouvelles de Kylian Mbappé

Sévèrement malade depuis son arrivée aux États-Unis, Kylian Mbappé a été hospitalisé, ratant le premier match du Real Madrid lors de cette Coupe du monde des clubs, qui s’est soldé par un match nul entre les Merengues et Al-Hilal. En conférence de presse avant la confrontation face à Pachuca ce dimanche, Xabi Alonso s’est à nouveau montré rassurant concernant l’état de santé de sa star offensive, quelques heures après l’avoir déjà fait pour DAZN.

«Il va mieux, il est revenu de l’hôpital il y a deux jours, il a fait les tests qu’il devait faire. Il est en train de récupérer et chaque jour on est de plus en plus optimistes pour le récupérer contre Salzbourg», a affirmé l’ancien coach du Bayer Leverkusen dans la nuit de samedi à dimanche. Un retour qui fera du bien pour décrocher une qualification loin d’être assurée pour les coéquipiers de Vinicius Junior…

