Wydad AC : Mickaël Malsa, un revenant au Mondial des Clubs

Retour au premier plan pour Mickaël Malsa. Après avoir sillonné plusieurs championnats européens, l’ancien milieu formé à Sochaux espère briller sous les couleurs du Wydad AC. Passé par la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce, l’Espagne ou encore la Turquie, le natif de Paris poursuit son aventure à Casablanca, où le Wydad dispute la Coupe du Monde des Clubs. Malgré la défaite face à Manchester City, Malsa s’est illustré avec une belle entrée en jeu.

Travailleur et polyvalent, Malsa n’est pas un inconnu en Espagne. Lors de son passage à Levante, il avait marqué les esprits, au point de figurer parmi les joueurs cités par Pedri. En 2021, le jeune Barcelonais déclarait à Marca : « Beaucoup m’ont impressionné, mais surtout Benzema et Modric. Je les aime bien et ils ont beaucoup de qualité. Il y a aussi Malsa de Levante. Je l’ai connu en jouant contre Mirandés en Segunda et je pensais que c’était un très bon "6". Je ne savais pas où il allait se tourner. J’aime regarder le jeu des milieux de terrain. J’apprends toujours d’eux. » Une reconnaissance de taille, qui en dit long sur les qualités du Martiniquais, bien décidé, à 29 ans, à profiter de cette nouvelle exposition pour relancer sa carrière.