Christophe Dugarry achève Paul Pogba

Libre depuis son départ de la Juventus, Paul Pogba (32 ans) va rejoindre l’AS Monaco comme révélé par nos soins. Une nouvelle qui réjouit de nombreux amoureux de ballon rond. Christophe Dugarry, lui, n’est pas vraiment séduit par tout l’emballement provoqué par ce retour de la Pioche. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien attaquant et champion du monde 98 n’a pas mâché ses mots face à la Pogbamania. «Je trouve ça tellement ridicule. Que tout le monde soit enthousiaste devant le retour de Pogba, c’est logique. Ça a été un immense joueur, qui a marqué sa génération et le football français. J’ai kiffé ce garçon. Mais quand je lis que son objectif, c’est la Coupe du monde… Qu’il se fixe des objectifs en interne, pourquoi pas ? Mais aller annoncer ça, je trouve ça tellement précipité. Je ne comprends pas l’idée de l’annoncer, si ce n’est te mettre une pression supplémentaire, dans un club qui ne peut pas se permettre de jouer le ventre mou. On parle de Monaco, ils ont un budget, des obligations, ils doivent jouer la Ligue des Champions année après année. Ce n’est pas un club de tocards. Il va falloir enchaîner les matches, les performances. Ce n’est pas rien.»

Il a ajouté ensuite : «personne ne sait ce que vaut Pogba aujourd’hui, combien de temps il va falloir pour qu’il retrouve son niveau et combien de temps il va jouer sans se blesser. A quel poste ? On n’en sait rien. S’il veut avoir une chance de retrouver son niveau, je ne vais pas dire que c’est impossible, parce que rien n’est impossible dans le football, mais ça fait deux ans qu’il n’a pas joué. Et ça fait même quatre ans qu’il n’a pas retrouvé son véritable niveau…C’est sous-estimer le rythme de la compétition, des autres joueurs qui sont à Monaco. Je ne dis pas qu’il ne va pas y arriver, je le souhaite. Mais il y a quand même plus de chance d’y arriver si tu y vas dans un rythme raisonné et raisonnable que si tu arrives tambour battant en disant que l’objectif c’est la Coupe du monde 2026. Tu n’as pas retrouvé ton meilleur niveau depuis quatre ans, mec. Il faut qu’il retrouve le plaisir de jouer au football, ça sera déjà quelque chose d’immense. Mais il ne faut pas lui donner trop de responsabilités, d’objectifs ou de prérogatives, surtout pas.» Pogba appréciera…ou pas.