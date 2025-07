Kylian Mbappé réagit à la disparition de Diogo Jota

La grande famille du football est en deuil ce jeudi. En effet, tout le monde pleure Diogo Jota et son frère André Silva disparus dans un tragique accident de voiture en Espagne. Les messages de soutien et les hommages se multiplient aux quatre coins du monde. Actuellement aux Etats-Unis pour participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a publié un message sur son compte Instagram. *

«Mes plus sincères condoléances. Mon soutien et mes pensées vont aux personnes impliquées, leur famille et leurs proches. Reposez en paix Diogo et André». Un bel hommage de la part du capitaine de l’équipe de France, qui a été bouleversé comme tout le monde par cette triste nouvelle.