Dortmund confirme le départ imminent vers Chelsea de Jamie Gittens

Chelsea ne s’arrête tout simplement plus sur le marché des transferts ces dernières années au point même d’empiler les joueurs offensifs de talent et d’en sacrifier d’autres. Avec déjà Marc Guiu, Datro Fofana, Joao Felix, Liam Delap, Nicolas Jackson, Raheem Sterling, Pedro Neto, Noni Madueke, Christopher Nkunku, Tyrique George, Cole Palmer, Kendry Paez et donc récemment João Pedro, Chelsea a décidé de recruter un nouvel élément offensif. Il s’agit de l’ailier anglais de Dortmund Jamie Gittens.

Ce jeudi, le club allemand a confirmé le départ imminent de son joueur dans un communiqué. «Jamie Gittens (20 ans), joueur offensif du Borussia Dortmund, est sur le point d’être transféré au Chelsea FC, club de Premier League anglaise. Toutes les parties concernées ont trouvé un accord de principe aujourd’hui, jeudi, à Fort Lauderdale (États-Unis). Les détails du contrat sont encore en cours de finalisation. "Les négociations avec Chelsea ont été difficiles, mais au final, nous sommes heureux de pouvoir probablement concrétiser nos attentes et d’obtenir une sécurité de planification", a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl», explique le communiqué du club.