Chelsea : une déroute qui fait jaser

Perdre 3-1 contre le Bayern Munich, à l’Allianz Arena, n’a rien de déshonorant. Pourtant, il y avait quand même une pointe de déception, si ce n’est plus, chez les supporters de Chelsea et les observateurs hier soir. Avec notamment une grosse salve de critiques signée par le consultant de CBS Sports, et ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher. Ce dernier s’attendait à beaucoup mieux de la part des Blues, au regard des investissements fournis ces trois dernières années.

« Ils sont arrivés dans un club dont l’entraîneur était Thomas Tuchel, qui avait remporté la Ligue des champions avec ce club. (…) Ils changent ensuite de manager, ils prennent une équipe qui était très proche de concourir et de gagner des trophées comme ils l’ont fait en Ligue des champions, et ils dépensent 2 milliards de livres sterling. Ils ne sont pas plus proches, ils sont plus éloignés que ce que faisait ce manager il y a trois ans et demi en termes de compétition avec les meilleures équipes de la Premier League, ils sont plus éloignés après avoir dépensé deux milliards de livres », a-t-il ainsi taclé sur le plateau, en compagnie de Thierry Henry et Micah Richards.

Une équipe encore inexpérimentée

L’avis de Carragher a eu le don d’exaspérer les supporters de Chelsea, qui peuvent juger cette défaite de manière plus indulgente. Par exemple, 8 joueurs présents sur la pelouse hier soir vivaient leur premier match de Ligue des Champions (Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Caicedo, Neto, Santos, Estevão et Pedro). Forcément, face à l’armada bavaroise et son expérience de ce type de matches, cela s’est remarqué, principalement sur les buts encaissés. Outre le CSC de Chalobah, il y a eu la faute stupide de Caicedo sur Kane qui amène le deuxième but sur penalty et la mauvaise relance de Gusto, qui entraîne le 3e but, celui du break.

« Nous avons pris ce but qui a tué le match. Nous étions dans le match. Nous pouvons apprendre beaucoup de cette rencontre. Ce type de match exige que nous jouions bien pendant 95 minutes, pas seulement une partie du match. Pour certains, nous n’avons pas été assez bons », a ainsi déclaré Enzo Maresca après la rencontre, rejoint par Cole Palmer. « Nous avons bien commencé et avons eu des occasions de marquer en début de match, mais quand on fait des erreurs au plus haut niveau, c’est difficile de revenir. Un manque de concentration, une mauvaise gestion des moments. Nous avons montré que nous pouvions jouer contre l’une des meilleures équipes de la compétition et nous méritions mieux. »

Chelsea a payé pour apprendre, sous les yeux de leurs actionnaires, Behdad Eghbali et Todd Boehly. S’ils sont habitués à payer cher, ils attendront des résultats immédiats lors des prochaines journées de Ligue des Champions, à domicile, contre Benfica puis l’Ajax, avant un déplacement à Qarabag. De quoi engranger de l’expérience avant d’affronter un autre cador, le FC Barcelone lors de la 5e journée. On verra alors si Chelsea a le talent nécessaire pour retrouver le gratin européen.

