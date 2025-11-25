Le FC Barcelone s’attend au pire contre Chelsea !

La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi. Après une première partie de saison régulière riche en enseignements, les clubs de C1 vont entamer la deuxième partie de cette phase de ligue en commençant par une cinquième journée qui s’annonce brûlante dans de nombreuses pelouses. L’une des plus belles rencontres de cette journée aura lieu ce mardi (21h) à Londres avec un remake d’une grande rencontre de la fin des années 2000 entre Chelsea et le FC Barcelone. Un match incertain entre deux équipes qui doivent absolument gagner pour entretenir leurs espoirs de figurer parmi les 8 qualifiés directs pour les 8es de finale de la compétition.

Un match entre le onzième et le douzième du classement de la Ligue des Champions qui risque également de voir quelle équipe peut aller loin ou non dans la compétition. Clairement sur la pente ascendante depuis des années, les Blues vont se frotter aux Blaugranas, demi-finalistes de la saison dernière. Et dans cette configuration, le Barça a plus à perdre que Chelsea ce mardi. En ce sens, la presse espagnole craint le pire pour les Culés.

Le Barça n’est pas sûr de ses forces, Chelsea veut établir un plan anti-Lamine Yamal

Ce matin, Mundo Deportivo affirme que le Barça se déplace dans la capitale anglaise avec trois grandes incertitudes. En effet, le quotidien catalan explique qu’Hansi Flick ne sait pas quelle défense aligner et ne sait pas s’il va aligner Eric Garcia au milieu de terrain ou non. Enfin, l’attaque pose question. Alors que le meneur de jeu sera soit Dani Olmo soit Fermin Lopez, le coach allemand peut compter sur le retour de Marcus Rashford.

Raphinha pourrait également être la grande surprise du Barça d’après le média ibérique. De son côté, la presse anglaise explique que les Blues arrivent déterminés dans cette rencontre. Désireux d’envoyer un message à l’Europe, les Londoniens ont une idée en tête : mettre en place un plan contre Lamine Yamal. Remis de sa pubalgie et auteur d’une belle rencontre face à Bilbao ce week-end, le prodige de 18 ans est la grande menace ciblée par Chelsea et Enzo Maresca aurait mis en place un stratagème pour le neutraliser. Réponse ce mardi à 21h.