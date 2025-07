Sunderland : c’est fait pour Noah Sadiki

En temps annoncé à l’Olympique Lyonnais l’an dernier, le jeune Noah Sadiki (20 ans) va bientôt quitter l’Union Saint-Gilloise. Selon nos informations, le milieu de terrain congolais va s’engager avec Sunderland.

Un accord entre les deux clubs a été trouvé, la visite médicale est réglée et les documents sont en cours de signature. Il signera jusqu’en 2030 et l’opération coûtera environ 17 M€ aux Black Cats. Après avoir recruté Enzo Le Fée et Habib Diarra, le club anglais où officie Florent Ghisolfi a doublé plusieurs écuries qualifiées en Ligue des Champions dans ce dossier.