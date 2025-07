DNCG : les mots forts de Vincent Labrune sur l’OL

Hier, l’Olympique Lyonnais a obtenu son maintien en Ligue 1 après un son audition devant la commission d’appel de la DNCG. Un soulagement pour tout le club, mais également pour la Ligue 1. Ce jeudi, Vincent Labrune, le président de la LFP, a livré ses impressions après cette nouvelle. Ses propos sont relayés par RMC Sport.« On est évidemment contents et ravis qu’une institution footballistique comme l’Olympique lyonnais soit présente en Ligue 1. On est content pour nous, la Ligue, on est surtout content pour le territoire, pour Lyon, ses habitants, les supporters.»

Il a ensuite ajouté : «ceci étant dit, c’est une situation complexe et il n’y a pas de passe-droit. Ce n’est pas parce que tu t’appelles Lyon que tu vas être traité différemment que l’US Orléans qui est en National. Il y avait des règles strictes édictées cette saison par la DNCG. La règle était simple : pour débuter la saison, il fallait assurer en cash l’intégralité de fonctionnement de la saison. Tous les clubs se sont exécutés. D’ailleurs, il y a eu plus d’un demi-milliard d’euros qui a été réinjecté dans les clubs par les actionnaires cet été, ce qui est bien supérieur à la baisse des droits. Je pense qu’il y a sans doute eu une forme d’incompréhension entre John Textor et ses équipes et la DNCG dans un premier temps sur le fonctionnement. Mais les nouveaux dirigeants de l’OL ont pris leurs responsabilités, on en est ravis.» Le patron de la LFP est donc ravi pour l’OL.