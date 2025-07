Les images de la perquisition violente au club de Boavista de Gérard Lopez

La police judiciaire de Porto a perquisitionné le Boavista ce mardi, soupçonné de délits économiques. Elle enquête sur plusieurs affaires de corruption et de mauvaise gestion ayant conduit à la faillite du club dirigé par Gérard Lopez et à sa relégation en division de district. À l’arrivée de la police judiciaire, des personnes se trouvaient déjà à l’intérieur du stade Bessa et ont refusé d’ouvrir la porte aux inspecteurs, prétextant ne pas avoir la clé. Les autorités ont donc dû forcer l’entrée, rapporte le Correio da Manhã. Les délits en cause sont la fraude fiscale, les crédits frustrés et le blanchiment d’argent, commis par la direction, des experts-comptables, un cabinet d’avocats et un cabinet d’audit légal.

Dans un communiqué, la PJ a confirmé que six accusés ont été nommés et qu’elle a effectué dix mandats de perquisition domiciliaires et non domiciliaires, pour des faits sous enquête survenus entre 2023 et fin 2024, liés à un groupe de sociétés liées au phénomène sportif et à des profits illicites estimés à environ 10 millions d’euros. Six accusés, personnes physiques et morales, ont été nommés et divers documents relatifs aux crimes faisant l’objet de l’enquête, ainsi que du matériel informatique, ont été saisis.