Youssef El-Arabi va signer au FC Nantes

Cet été, la Ligue 1 accueille ses anciennes gloires. Lille a fait signer Olivier Giroud, ancien du MHSC. De son côté, l’OL travaillerait à la signature de Thomas Lemar, qui a connu des succès notamment sous le maillot de l’AS Monaco. Le FC Nantes n’est pas en reste. Selon nos informations exclusives, un accord a été trouvé sur une base de deux ans entre le FC Nantes et Youssef El-Arabi.

La saison dernière, le Marocain aux 16 buts en 46 capes avec les Lions de l’Atlas évoluait à l’Apoel Nicosie. En 45 matches toutes compétitions confondues là-bas, il a ainsi marqué 14 buts et délivré 7 assists, prouvant ainsi qu’il est toujours au top à 38 ans. Ses qualités de finisseur, mais aussi son expérience du très haut niveau ont été appréciées par les Nantais.

El-Arabi revient en France

Il faut rappeler qu’il a évolué en France (Caen), mais aussi en Arabie saoudite (Al-Hilal), en Espagne (Granada), au Qatar (Al-Duhail SC) et en Grèce (Olympiakos), avant de rejoindre Nicosie en 2024. Avec plus de 300 buts et 610 matches au niveau professionnel, le natif de Caen est un ajout précieux pour les pensionnaires de La Beaujoire.

Il reste encore d’ultimes détails à peaufiner, mais l’opération est en excellente voie nous a-t-on fait savoir. Le Marocain est attendu très rapidement à Nantes, lui qui était courtisé par de nombreux clubs. Quatorze ans après son départ de France, El-Arabi va retrouver la L1, où il tentera d’apporter toutes ses qualités au groupe chapeauté par Luis Castro.