Le FC Nantes va faire revenir un de ses anciens défenseurs

C’est retour vers le futur au FC Nantes. 7 ans après son départ du club, les Canaris s’apprêtent à voir revenir Chidozie Awaziem, selon les dernières informations de L’Équipe. Le défenseur central avait été prêté au club français (23 matchs, 1 but) par le FC Porto lors de la saison 2017/2018.

Depuis, le Nigérian a pas mal bourlingué puisqu’après les Dragoes, il est passé par Rizespor, Leganés, Boavista, Alanyaspor, puis l’Hajduk Split avant de s’envoler pour la MLS avec Cincinnati et Colorado où il est sous contrat jusqu’au 31 décembre prochain. Il s’engagerait pour trois ans, moyennant une indemnité de 1 M€, et deviendrait la 3e recrue nantaise de l’été après Uros Radakovic et Youssef El-Arabi.