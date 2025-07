Le FC Metz a bouclé l’arrivée de Jean-Philippe Gbamin

En prenant le dessus sur le Stade de Reims, le FC Metz a validé son retour parmi l’élite. Et le club lorrain nourrit de grandes ambitions et travaille d’arrache-pied pour donner à Stéphane Le Mignan l’équipe la plus compétitive possible. Après Yannis Lawson et Giorgi Tsitaishvili, Frederic Arpinon a validé une nouvelle recrue et pas des moindres puisque Jean-Philippe Gbamin, qui a réussi sans encombre sa visite médicale, va porter le maillot des Grenats cette saison.

À 29 ans, le solide défenseur central, qui peut également jouer au poste de milieu défensif, reste sur une solide expérience à Zurich en Suisse où il a retrouvé ses sensations et une place de titulaire indiscutable (16 matches - 1 but entre février et mai). Un retour au premier plan qui lui a permis de retrouver la sélection nationale avec trois titularisations sur les 4 derniers matches des Elephants de Cote d’Ivoire. Un bien joli renfort pour le FC Metz qui va récupérer un joueur expérimenté plus de 250 matches pros disputés en Bundesliga, Ligue 1, Super Lig, Premier Liga et Premier League.