Real Madrid : Xabi Alonso répond cash sur le cas Rodrygo

La star brésilienne du Real Madrid, Rodrygo, n’a joué que 3 petits matchs, dont seulement un seul en tant que titulaire, lors de cette Coupe du Monde des Clubs (pour 0 but). De plus en plus annoncé sur le départ, Rodrygo ne semble pas entrer dans les plans de Xabi Alonso pour la saison à venir. Même en perdant 4-0 contre le PSG, le Brésilien n’est pas entré en jeu et cela offusque certains suiveurs du Real Madrid sur les réseaux sociaux. Interrogé sur ce fait, Xabi Alonso a répondu à la fin du match, sans vraiment remettre en question son management.

La suite après cette publicité

«Ce sont des décisions de match, et vu la tournure que prenaient les choses, il nous fallait un autre type de joueur. J’ai pensé qu’il était temps d’attendre, car nous avons su tirer le meilleur parti du match en passant en 4-4-2 avec Gonzalo à gauche. Il y a eu un changement, même s’il n’a peut-être pas été remarqué. Ce côté ne doit pas nous affecter, et nous allons repartir de zéro.», a expliqué le technicien espagnol. S’il n’est pas un titulaire indiscutable, Rodrygo ne semble pas non plus être un supersub pour Xabi Alonso. Sauf changement dans les plans de Xabi Alonso, Rodrygo devait partir, et c’est Arsenal qui serait le plus chaud sur le dossier.