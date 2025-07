Arsenal recrute Christian Nørgaard

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Ce jeudi, Arsenal a annoncé l’arrivée de Christian Nørgaard, qui évoluait à Brentford, par le biais d’un communiqué de presse. «Nous sommes ravis d’annoncer que l’international danois Christian Nørgaard a rejoint le club. Le milieu de terrain de 31 ans arrive de Brentford, où il a disputé 196 matchs toutes compétitions confondues, dont 122 en Premier League, inscrivant 13 buts et délivrant 18 passes décisives (…) Christian portera le maillot numéro 16 et rejoindra immédiatement ses nouveaux coéquipiers pour la pré-saison.» La durée de son bail n’a pas été communiquée, tout comme le montant du transfert.

Dans la foulée, le directeur sportif, Andrea Berta, a déclaré : « nous sommes ravis d’accueillir Christian Nørgaard au club. Il a régulièrement réalisé d’excellentes performances en Premier League et apporte de nombreuses qualités à notre club. C’est un leader, un joueur doté d’une grande intelligence tactique et d’une grande polyvalence qui aura un impact très positif sur l’équipe. Nous souhaitons la bienvenue à Christian à Arsenal.» Mikel Arteta a ajouté : « nous sommes ravis d’accueillir Christian à Arsenal. C’est un joueur international avec une grande expérience de la Premier League. Il a démontré des qualités de leader et un fort caractère qui seront précieux pour notre équipe. C’est un milieu de terrain solide, doté d’une excellente intelligence tactique et d’une grande polyvalence. Sa présence physique et son intelligence nous apporteront une profondeur et un équilibre accrus. Christian apportera beaucoup au groupe, sur et en dehors du terrain, et nous sommes ravis de commencer à travailler avec lui pour ce nouveau chapitre de sa carrière. Nous souhaitons la bienvenue à Christian et à sa famille à Arsenal.» Que l’aventure commence !