Arsenal finalise un transfert à 60 M€

Arsenal est sur le point de finaliser un accord avec son rival historique Chelsea pour le transfert de Noni Madueke, estimé à 52 millions de livres sterling, soit environ 60 M€. L’ailier anglais de 23 ans a déjà trouvé un terrain d’entente avec les Gunners concernant un contrat de cinq ans. Il a clairement fait d’Arsenal sa priorité, écartant d’autres options pour rejoindre le club du nord de Londres. Actuellement aux États-Unis avec Chelsea, en pleine préparation pour la finale du Mondial des Clubs face au PSG ce dimanche 13 juillet, Madueke devrait voir son transfert bouclé dans les prochains jours, les négociations entre les deux ennemis étant désormais en phase finale.

Selon The Athletic, Arsenal a amorcé les discussions avec Chelsea dès le 7 juillet pour conclure le transfert de l’attaquant anglais. Cette saison, Noni Madueke a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea, dont cinq lors de la Coupe du Monde des Clubs. Il a également pris part à 32 des 38 rencontres de Premier League. Mais il a, malgré tout, été quelques fois écarté du groupe par l’entraîneur des Blues : la première fois, avant la victoire 3-0 contre Aston Villa en décembre, pour des raisons liées à son attitude à l’entraînement, et la seconde, contre Fulham, pour ce que Maresca a qualifié de décision technique. Formé dans les académies de Tottenham et Crystal Palace, Madueke a ensuite évolué au PSV Eindhoven pendant cinq ans avant de rejoindre Chelsea en janvier 2023. Il comptabilise 20 buts en 92 apparitions sous le maillot des Blues, ainsi que sept sélections avec l’équipe d’Angleterre.