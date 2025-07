Chelsea a fixé le prix de Noni Madueke

Le transfert de Noni Madueke vers Arsenal est doucement en train de se dessiner. De plus en plus remplaçant dans l’esprit d’Enzo Maresca, et en dépit de statistiques solides cette saison (11 buts et 5 passes décisives en 46 matchs), le joueur de 23 ans est poussé vers la sortie à cause de la concurrence. Les recrutements récents de Joao Pedro, Liam Delap et Bynoe-Gittens ne sont pas là pour le rassurer.

Il a d’ailleurs peu joué durant ce Mondial des Clubs (2 titularisations, 3 entrées en jeu et 1 match resté sur le banc). L’Anglais a accepté le fait d’aller voir ailleurs pour filer du côté des Gunners, avec qui il s’est déjà mis d’accord. Les négociations sont toujours en cours entre les deux directions et commencent à trouver une issue. D’après The Telegraph, les Blues réclament tout de même 63 M€ pour celui qui a été recruté du PSV 35 M€ en janvier 2023.