Arsenal a trouvé un accord avec une star de Chelsea !

La saison passée, Arsenal s’est encore heurté à son plafond de verre. Auteurs de plusieurs saisons réussies sous les ordres de Mikel Arteta, les Gunners se sont stabilisés à un certain niveau de performance. Pour autant, le club londonien n’arrive pas à passer à l’étape supérieure pour enfin remporter des titres. Toujours devancés par un adversaire plus coriace qu’eux en championnat, les pensionnaires de l’Emirates Stadium sont également battus sur la scène continentale face à des clubs plus méchants.

Ce fut le cas d’un PSG létal sur sa double confrontation face à Arsenal en demi-finale de la dernière Ligue des Champions. En ce sens, la mentalité, jugée de perdant de l’autre côté de la Manche, de la philosophie Arteta doit évoluer. L’une des autres carences de l’effectif anglais est son manque d’options dangereuses offensivement. Face au PSG, Arsenal s’est procuré des occasions, mais personne n’a semblé en mesure de faire réellement la différence. Pour y parvenir, il faudra également que les dirigeants d’Arsenal s’activent sur le marché des transferts pour apporter des menaces offensives à Arteta.

Noni Madueke a trouvé un accord avec Arsenal

Certes peu épargné par les blessures la saison passée, l’effectif d’Arsenal a quand même besoin de ce sang-neuf et les équipes du recrutement du club londonien travaillent depuis des semaines pour aller chercher des opportunités intéressantes. Depuis plusieurs jours, la presse anglaise affirme que les Gunners veulent piquer un attaquant à leurs voisins de Chelsea : Noni Madueke. Auteur d’une bonne saison avec les Blues (11 buts et 5 passes décisives en 45 matches), l’ailier de 23 ans est sur les tablettes du dauphin de la dernière édition de Premier League.

Ce samedi, The Athletic confirme cette information et va même plus loin. En effet, selon nos confrères d’outre-Manche, un accord personnel et salarial aurait déjà été trouvé entre l’international anglais (7 sélections) et les Gunners. Pour le moment, aucune discussion formelle n’a été établie entre les deux équipes de Londres. Une chose est désormais sûre : Noni Madueke est clairement prêt à jouer pour Arsenal la saison prochaine. Un axe Chelsea-Arsenal qui fonctionne décidément à merveille cet été avec l’arrivée de Kepa Arrizabalaga à l’Emirates Stadium.