Euro (F) : l’Espagne et l’Italie qualifiées pour les 1/4 de finale

Pas de miracle dans le groupe B de l’Euro féminin. Après 3 journées, les jeux sont faits : l’Espagne et l’Italie participeront bien aux 1/4 de finale du tournoi, contrairement à la Belgique et le Portugal. Les Espagnoles, championnes du monde en titre, se sont imposées face aux Italiennes ce soir (1-3) grâce à des buts de Del Castillo (14e), Guijarro (49e) et Gonzalez Rodriguez (90+1e). Oliviero avait pourtant ouvert le score un peu plus tôt (10e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Espagne 9 3 +11 3 0 0 14 3 2 Italie 4 3 -1 1 1 1 3 4

L’Espagne poursuit donc son sans-faute avec 3 victoires en 3 rencontres, et affrontera le 2e du groupe A, la Suisse. L’Italie termine deuxième avec 4 points et défiera la Norvège. En parallèle, la Belgique s’est imposée au bout du temps additionnel face au Portugal, grâce à Wullaert (3e) et Cayman (90+6e). Les Portugaises avaient, elles, cru assurer au moins le point du nul après l’égalisation d’Encarnacao (87e). De son côté, Tysiak (90+2e) pensait offrir la victoire aux siennes avant de voir son but refusé pour hors-jeu. Ce n’était que partie remise pour sa coéquipière Cayman, quatre minutes plus tard. Les Red Flames, que la France avait battu en préparation de l’Euro (5-0), terminent troisièmes du groupe avec trois points. Le Portugal finit dernier.