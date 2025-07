Le magnifique geste de Liverpool en mémoire de Diogo Jota

Diogo Jota sera éternellement LE numéro 20 de Liverpool. Neuf jours après la disparition brutale et soudaine de l’attaquant portugais dans un accident de la route aux côtés de son frère André Silva, Liverpool a annoncé que le numéro 20 serait définitivement retiré en mémoire pour son ancien joueur. Cette décision concernera non seulement l’équipe professionnelle masculine du club, mais aussi les équipes féminines et équipes de jeunes.

«Cette décision est une reconnaissance non seulement de la contribution incommensurable de notre jeune Portugais aux succès des Reds sur le terrain au cours des cinq dernières années, mais aussi de l’impact personnel profond qu’il a eu sur ses coéquipiers, collègues et supporters et des liens éternels qu’il a construits avec eux», indique le communiqué des Reds. Michael Edwards, le directeur sportif des Reds, a ajouté : «il s’agit d’un hommage unique rendu à une personne exceptionnellement formidable. En retirant ce numéro, nous le rendons éternel – et donc jamais oublié.»