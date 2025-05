SM Caen : Michel Der Zakarian confirme son départ

«Pour Michel Der Zakarian, c’était une mission sauvetage, il n’a pas été question de la suite.» Fayza Lamari s’est montrée très claire mardi soir sur Ici Normandie quant à l’avenir de Michel Der Zakarian. Il ne poursuivra pas sa mission au-delà de cette saison de Ligue 2. Arrivé pour tenter une mission sauvetage désespérée, l’ancien entraîneur de Montpellier a échoué puisque les Normands évolueront en National l’an prochain, malgré l’arrivée de Coalition Capital, le fonds d’investissement de Kylian Mbappé. Der Zakarian a lui-même confirmé son départ en conférence de presse ce vendredi.

«J’ai discuté avec la direction. Je suis très content d’être venu ici, d’avoir tenté de tout mettre en place pour réussir. Mais on n’a pas réussi. Je suis désolé pour le club et le public qui est, après Nantes, le meilleur que j’ai connu. J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2 parce qu’en National, c’est compliqué, reconnaît le technicien. Le National, ce n’est pas différent mais c’est difficile. Ce ne sera pas tout rose toute la saison, il faudra combattre parce que c’est un championnat très athlétique, plein d’intensité. Il n’y a rien de facile dans le football. Sauf quand on est bon.»