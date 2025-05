Real Madrid : Carvajal de retour pour la Coupe du Monde des Clubs

Après la défaite en finale de la Coupe du Roi et l’élimination en C1 contre Arsenal, le Real Madrid se concentre sur la lutte pour le titre de Liga jusqu’au dernier match et prépare son équipe pour la saison prochaine. Sauf qu’une échéance est venue s’immiscer dans le projet de reconstruction du Real Madrid : la Coupe du Monde des Clubs. Florentino Pérez souhaite avoir un effectif complet à disposition de son entraîneur, surtout au poste d’arrière droit qui a été décimé.

Et pour régler ce problème, un homme pourrait bien revenir d’entre les morts : Dani Carvajal, dont la convalescence après sa blessure au ligament croisé antérieur se déroule bien. L’Espagnol se tue à la salle de sport pour se remettre en forme et revenir plus tôt que prévu. A tel point qu’il continue de dire à ses proches qu’il n’exclut pas du tout de participer à la Coupe du Monde des Clubs.