Anas Laghrari, le Marocain qui va faire la loi au Real Madrid

Quand on pense au Real Madrid, on pense forcément à Florentino Pérez. Homme d’affaires brillant et architecte de certains des meilleurs Real Madrid de l’histoire, l’emblématique président du Real Madrid suscite l’admiration, le respect, et parfois même la terreur. Pourtant, même s’il est le principal dirigeant du club de la capitale espagnole, on a souvent tendance à penser à tort qu’il s’occupe de l’écurie merengue au quotidien et qu’il est derrière toutes les décisions prises en interne. Ce qui est très loin de la réalité, Pérez n’intervenant que dans les gros dossiers, comme ce fut le cas dans le feuilleton Mbappé, ou dans ce dossier du prochain entraîneur du Real Madrid. La plupart des transferts ou les décisions à prendre avec les jeunes joueurs reviennent principalement à sa garde rapprochée, composée de son bras droit et directeur général José Angel Sanchez, du responsable de recrutement Juni Calafat et du directeur du football Santiago Solari.

D’ailleurs, Florentino Pérez est souvent encensé ou critiqué pour des choix qui n’ont pas forcément été pris par lui. Et ces dernières années, un autre homme est en train de prendre du pouvoir en interne : Anas Laghrari. Un nom pratiquement inconnu pour le grand public, mais ce financier de 40 ans, né à Casablanca au Maroc et ayant grandi en France, est un homme qui a énormément d’influence sur Florentino Pérez. Il faut dire que les deux se connaissent depuis l’enfance de Laghrari, puisque son père était un magnat de la construction au Maroc, et il avait travaillé sur de nombreux projets avec Pérez. Même après son décès, ils sont restés en contact. Laghrari a fait carrière dans la banque, et son déménagement à Madrid pour travailler à la Société Générale l’a encore plus rapproché du boss du Real Madrid, puisque ce dernier faisait principalement appel à cette banque pour financer ses différentes opérations. Laghrari lui a même sauvé la mise à un moment, quand Pérez était dans de sales draps avec son entreprise de construction ACS, et cet épisode a consolidé le lien de confiance entre les deux hommes.

Une amitié qui remonte

Contrairement à beaucoup de pontes de son milieu, Laghrari s’éloigne volontairement des caméras et préfère rester dans l’ombre. Après avoir quitté la banque et travaillé dans le conseil - étant au cœur de certaines opérations du Real Madrid, dont la rénovation du stade notamment - son nom a commencé à circuler un peu dans les médias lorsque le projet de Super Ligue Européenne est né. C’est simple, si Florentino Pérez et son homologue barcelonais Joan Laporta sont les visages de ce projet polémique, c’est Laghrari qui en est le fondateur, mais surtout le cerveau. C’est lui qui a fait le lien entre tous les clubs et qui a étudié l’aspect financier de cette ambitieuse nouvelle compétition. Pour l’anecdote, il a aussi aidé le Barça sur le plan financier, conseillé par Florentino Pérez, ce dernier étant conscient que pour le bien du Real Madrid, il a besoin d’un ennemi juré fort et puissant.

Homme brillant, travailleur, particulièrement intelligent et éduqué, plein de ressources et décrit comme sympathique au sein du Real Madrid, Laghrari est n’est donc pas juste un fils spirituel de Florentino Pérez, mais un véritable camarade d’affaires et confident. Et Pérez est un homme qui n’accorde pas sa confiance à n’importe qui… Même s’il n’a pas de poste officiel au sein du club, il commence logiquement à avoir du poids sur certaines décisions et a de plus en plus son mot à dire. Récemment, la presse espagnole a dévoilé qu’il a conseillé à Florentino Pérez de se tourner Jürgen Klopp pour le poste de futur entraîneur du Real Madrid une fois Carlo Ancelotti parti. Même si le choix de l’état-major madrilène se porte plutôt sur Xabi Alonso, les arguments de Laghrari ont été écoutés.

Le successeur de Florentino Pérez ?

Certains médias vont jusqu’à expliquer qu’il est le favori pour remplacer Pérez à la tête du Real Madrid. Du haut de ses 77 ans, il est parti pour un nouveau mandat, mais tout indique que ce sera son dernier, et qu’il y aura un nouveau président en 2029. Selon Marca, il espère laisser le club entre de bonnes mains et il voit en Laghrari un candidat parfait pour occuper le trône du Bernabéu. Seul problème : il faut être espagnol pour occuper ce poste. Pérez a tout de même le pouvoir de changer le règlement. Le fait qu’il ne soit pas particulièrement connu du grand public, comme pourrait l’être un ancien joueur, pourrait aussi jouer contre lui. Avec un superbe CV, l’aval de Pérez et un léger changement des critères pour candidater à la présidence du club, Laghrari aurait tout de même de sérieuses options.

Ce qui est certain, c’est que pour Pérez, Laghrari doit être le pilier du Real Madrid une fois qu’il sera parti. Les deux hommes travaillent d’ailleurs pour changer le modèle du club, et le faire passer d’un club de socios à un modèle plus moderne, dans lequel les socios auraient leur mot à dire mais qui pourrait permettre l’entrée de capitaux extérieurs. Un chantier assez complexe et qui risque de ne pas être très populaire, et qui se présente comme le principal challenge du duo pour ces prochaines années. Sans se projeter si loin, il sera assez intéressant de voir quelle sera son influence dès cet été, avec des mois de juillet et d’août qui s’annonce particulièrement animés, notamment dans la reconstruction de l’effectif…