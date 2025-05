Gabriel Moscardo fait passer ses messages au PSG

Depuis qu’il a posé le pied sur le continent européen, Gabriel Moscardo (19 ans) n’est pas épargné. Obligé de soigner une blessure au pied durant de longs mois, le milieu brésilien n’a pas eu le temps de se tester au Paris Saint-Germain, le club de la capitale l’ayant prêté dans la foulée à Reims. Mais là encore, les pépins physiques ont gâché son aventure champenoise. Avec seulement 8 apparitions (1 but) au compteur, Moscardo affichait quand même de hautes ambitions l’hiver dernier. « Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção. (…) Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde. » Depuis, le joueur s’était à nouveau blessé contre Angers en Coupe de France (le 25 février dernier) et n’est réapparu sur les pelouses que le 11 avril dernier face à Lens, avant d’enchaîner trois bouts de matches consécutifs (Lens, Toulouse, Montpellier).

À trois matches de la fin de la saison de Ligue 1, Gabriel Moscardo espère désormais que son corps le laissera profiter de ses derniers moments avec le SDR. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à l’OGC Nice, Moscardo est revenu sur sa saison. « C’était une saison difficile pour moi parce que j’ai eu quelques blessures avant la Copa América et après, je suis revenu avec beaucoup de volonté de jouer. J’ai joué à Angers et j’étais très content, mais j’ai encore eu une petite blessure après. C’était difficile sur le plan psychologique, mais avec ma famille et tous ceux qui m’aident, j’ai fait un bon travail. Le club m’a beaucoup aidé aussi », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Culture PSG.

«Je veux jouer et montrer aussi au PSG que je peux jouer là-bas la saison prochaine»

Hasard de la vie, Moscardo pourrait disputer son dernier match avec Reims… contre le PSG. En effet, les deux équipes disputeront la finale de la Coupe de France le 23 mai prochain au Stade de France. L’occasion pour le Brésilien de rappeler qu’il espère toujours s’imposer à Paris. « Ce sera bien sûr un match particulier pour moi. Je suis arrivé en France pour jouer avec le PSG. Pour le moment, je ne pense qu’à Reims, mais bien sûr que ce sera particulier. Je veux jouer et montrer à tous les Français que je suis un bon joueur et montrer aussi au PSG que je peux jouer là-bas la saison prochaine ».

Sous contrat avec les champions de France jusqu’en 2028, le natif de Taubaté a cependant confié qu’il n’était pas vraiment en contact permanent avec le club de la capitale. « J’ai un peu de contact avec Marquinhos, parce que c’est un Brésilien et le capitaine, et aussi avec Luis Campos, le directeur sportif. Mais c’est peu. (…) Avant de me prêter, le PSG m’a dit qu’il fallait que je joue. Après la Copa América et ma blessure, le PSG m’a dit qu’il voulait surtout me voir en bonne santé. Ils ne sont pas tristes, ils sont toujours heureux avec moi. Je suis un joueur du PSG, je veux jouer et ils veulent que je joue aussi. » Affaire à suivre.