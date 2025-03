Gabriel Moscardo annonce ses plans ambitieux avec le PSG et le Brésil

On a beaucoup parlé de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain lorsque le club de la capitale négociait avec les Corinthians un transfert à 20 M€ il y a un peu plus d’un an. Depuis, à part le sacre du jeune milieu de terrain de 19 ans au championnat sud-américain U20 cet hiver, Moscardo fait surtout parler de lui pour ses pépins physiques et son absence de temps de jeu. Blessé au pied juste après son transfert au PSG, le Brésilien est passé par la case opération avant de débarquer en Europe. Sur le Vieux continent, Moscardo a rapidement été prêté par le PSG. Direction Reims pour l’ancien pensionnaire du Timão. Ce prêt en Ligue 1, dans un club situé à une heure trente de la capitale, avait tout du bon plan pour lui permettre de grappiller du temps de jeu, tout en s’habituant aux joutes de notre championnat.

Malheureusement pour Moscardo, il n’a joué que cinq matches avec le SDR cette saison. La faute à une blessure, aux choix du coach puis à son départ en janvier dernier pour le championnat sud-américain U20. Ce qui n’empêche pas le natif de Taubaté de rester optimiste. Interrogé par la Radio Bandeirantes, Gabriel Moscardo est revenu sur son arrivée en France. « Vivre dans le pays, comprendre sa culture, s’adapter, c’est ce que je vis aujourd’hui. J’ai eu des problèmes au pied et ces six derniers mois passés en France ont été une adaptation. J’ai fini par être prêté (à Reims) et je ne le vois pas d’un mauvais oeil. C’est une bonne chose pour avoir du temps de jeu, comprendre le championnat. J’ai eu des problèmes physiques ces six derniers mois. Mais j’ai joué beaucoup de matches avec la Seleção ».

«Je vais conquérir l’Europe et le monde»

Sûr de lui, Moscardo a ensuite évoqué son plan pour son avenir. Et il est ambitieux ! Le milieu défensif sous contrat jusqu’en 2028 avec Paris compte tout faire pour s’imposer chez les Rouge et Bleu. « Je suis sûr que dans cette dernière ligne droite avec Reims je vais jouer davantage. Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção. Les six derniers mois en France n’ont pas été parfaits. Des problèmes physiques, parfois le coach mettait deux autres jeunes. Je vais chercher plus d’espace. Quand j’aurai l’opportunité d’être sur le terrain, je vais prouver. Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG. Mon poste préféré c’est numéro 5. Tout ce que j’ai montré avec les Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu veut, et en Seleção, j’espère », a-t-il indiqué, avant d’évoquer son aventure rémoise.

« Mes débuts en professionnels ont été très rapides. En une semaine, je jouais en U20, ensuite j’ai joué un match de Libertadores et après j’étais titulaire à 17 ans. J’ai été recruté par le PSG, je suis arrivé là-bas (à Reims) en pensant que je serai titulaire à tous les matches, que je serai le titulaire à mon poste. Mais j’y ai trouvé quelque chose de différent. Le coach me parlait beaucoup, il me disait de rester calme, de respecter le processus. Il me faisait jouer quelques minutes. J’ai toujours été fort mentalement. C’est différent aux Corinthians où j’ai joué dix minutes et j’étais titulaire sans sortir du onze. Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde. » Depuis, Moscardo doit à nouveau faire preuve de patience puisqu’il s’est blessé pour son retour en Hexagone face à Angers en Coupe de France. Mais le message est passé !