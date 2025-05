Inter Milan : la sortie remarquée de Marcus Thuram sur Kylian Mbappé

L’affiche a tenu toutes ses promesses. Ce mercredi soir, le FC Barcelone et l’Inter Milan s’affrontaient lors de la manche aller des demi-finales de la Ligue des champions. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (3-3) qui a fait rêver les fans de football. Et dans cette rencontre, un homme a brillé plus que les autres : Lamine Yamal. Le jeune gamin de 17 ans a martyrisé la défense italienne à lui tout seul, enchaînant les dribbles, les accélérations et les prouesses techniques dont il a le secret.

La suite après cette publicité

Sur son couloir droit, il a marché sur l’eau et a surtout été le premier a sonné la révolte des siens. Alors que son équipe était menée 2-0, l’international espagnol a réduit l’écart après un numéro en solitaire. Au départ de l’action, il s’est joué de Marcus Thuram avant de partir dans des dribbles et placer une frappe limpide du gauche. Malgré son physique frêle, il a réussi à tenir à l’épaule Thuram et c’est plutôt très impressionné. Après la rencontre, le Français s’est présenté au micro de Canal+ pour évoquer ce match nul et surtout le niveau de Lamine Yamal.

Marcus Thuram voit Lamine Yamal en dessous de Mbappé et Dembélé

«On sort de ce match satisfait, mais très fatigué. Mais on sait que ce n’est que la première mi-temps, car on a le match retour la semaine prochaine. On a fait ce que j’ai dit à Dimarco ? Je l’ai encouragé et je lui ai dit que c’était normal que Lamine Yamal réussisse à passer, car c’est Lamine Yamal. Il va toujours passer quoi qu’on fasse. Il ne faut rien lâcher et continuer jusqu’à le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on ne les arrête pas tout seul, ce n’est qu’en équipe. Une prise à deux sur lui ? Une prise à onze peut-être, on verra ce que le coach nous demande», a-t-il ainsi lancé avant de donner une réponse qui a fait réagir la presse européenne.

La suite après cette publicité

Relancé sur le niveau de Lamine Yamal et sur sa place dans la hiérarchie du football mondial, Marcus Thuram estime qu’il n’est pas au-dessus de ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. «Si c’est le meilleur joueur du monde ? Non, je ne pense pas. Le meilleur est Français et le deuxième est aussi Français, peut-être le troisième. Il y a Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. » Une sortie qui a rapidement fait réagir. "Marcus Thuram veut tempérer pour faire l’éloge de ses amis" écrit Sport alors que TNT Sport qualifie l’avis de Marcus Thuram de "surprenant". De son côté, Marca estime que «Marcus Thuram ne veut pas encore accorder le trône à Lamine Yamal alors que ses performances exceptionnelles, à seulement 17 ans, ont attiré l’attention du monde du football, qui l’a élevé au rang de meilleur joueur.» Le match retour devrait permettre d’en savoir encore un peu plus sur la dimension prise par Lamine Yamal…