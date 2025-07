Le superbe message d’adieu de Matthieu Udol à Metz

Après 19 années passées au FC Metz, le club de sa vie, Matthieu Udol a fait le choix de se lancer un nouveau défi en rejoignant le RC Lens. Le latéral gauche de 29 ans y a signé un contrat jusqu’en 2029 au bout d’un long bras de fer avec sa direction. C’est dans une vidéo émouvante qu’il a finalement dit au revoir au club et aux supporters messins, avec qui un vrai lien s’était tissé de son premier match professionnel, à sa nomination comme capitaine du club ces dernières années.

«Metz, j’ai longtemps pensé que ce message n’arriverait jamais, peut-être parce qu’au fond, je n’ai jamais vraiment voulu imaginer ce moment. En dépit de mon âme de compétiteur que j’assume complètement, et que vous comprendrez, j’en suis sûr, parce que j’ai grandi avec vous. C’est ici que tout a démarré, que j’ai appris à aimer le foot avant de comprendre ce qu’était vraiment un club. Je repense à ce premier match avec les pros, ce premier but, à ces larmes de tristesse, de joie, à ces moments gravés dans l’éternité comme cette dernière montée incroyable. Et puis ce genou, quatre fois les croisés, où j’ai douté de mon corps et de mon avenir. Metz, tu es plus qu’un club, tu m’as tout donné, et à vous les supporters, avec tout votre amour, vous êtes le pilier du FC Metz, je vous dit à bientot», confie-t-il dans cette vidéo. Ce sera sa deuxième expérience en-dehors de Metz, 10 ans après son prêt à Seraing en Belgique.