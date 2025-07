Xabi Alonso a trouvé le remplaçant de Jude Bellingham, la prolongation de Lamine Yamal enflamme l’Espagne

Bellingham absent trois mois, son remplaçant déjà connu ?

Le Real Madrid a communiqué hier sur l’opération de Jude Bellingham, qui a été opéré de l’épaule, il sera absent trois mois comme le précise le journal AS. Maintenant, le Real va devoir apprendre à vivre sans Bellingham, un pari difficile, mais obligatoire vu les circonstances. Une mission de taille pour Xabi Alonso qui a toute l’intersaison pour lui trouver un remplaçant et visiblement, il a déjà une petite idée. Arda Güler et Franco Mastantuono font partie des joueurs qui pourraient remplacer Jude Bellingham dans son rôle de milieu très offensif. Un pari osé pour Alonso, mais surtout une occasion idéale pour le Turc et l’Argentin qui auront l’opportunité de montrer leur talent avec un peu de continuité. On verra au retour de Jude Bellingham s’ils auront réussi à faire douter Xabi Alonso.

Prolongation en grande pompe pour Lamine Yamal

Ça y est, c’est officiel : Lamine Yamal a prolongé son contrat jusqu’en 2031 et son numéro 10 a été confirmé. Le crack du Barça a directement annoncé ses ambitions : il veut gagner la Ligue des Champions et la Liga. Il est le 10 du Barça, un nouveau cap important pour l’international espagnol qui n’est plus le crack de 17 ans, Lamine Yamal est désormais l’un des meilleurs joueurs du monde avec le mythique numéro 10 de Leo Messi dans le dos, être majeur ça change un homme. Forcément, vu qu’il était présent face à la presse, Lamine Yamal a aussi été questionné sur les dernières polémiques qui le concernent notamment son été agité et surtout son anniversaire. Sans broncher, Lamine Yamal a répondu avec sobriété, mais aussi beaucoup d’expérience : "les critiques et les compliments, si ça ne vient pas de ma famille, je n’y prête pas attention. Je joue pour le Barça, et quand je suis loin de la Ciutat Esportiva, je profite de la vie, c’est tout”. Une manière assez simple de répondre aux nombreuses critiques qui circulent, maintenant Lamine Yamal va pouvoir se concentrer sur ce qu’il fait de mieux : jouer au foot.

Arsenal met la pression pour Viktor Gyökeres

Les jours passent, les discussions se poursuivent, mais pas de progression réelle pour le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal. A Bola nous explique qu’Arsenal veut boucler le deal Gyökeres avant samedi, mais le Sporting n’a toujours pas prévu de craquer. On discute toujours des bonus, du montant, et malgré les efforts de l’agent de Gyökeres, la situation met beaucoup de temps à se décanter. Le club portugais attend 80 M€, un montant que les Gunners ne sont pas prêts à claquer aussi facilement. Arsenal le voulait à sa disposition pour sa tournée asiatique, mais vu la situation, Gyökeres pourrait finalement jouer la Supercoupe du Portugal contre Benfica. Affaire à suivre…