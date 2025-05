Le PSG réclame 98 M€ à Kylian Mbappé !

Cette affaire est un véritable tonneau des Danaïdes. L’été dernier, Kylian Mbappé est parti libre du Paris Saint-Germain pour aller vivre son rêve et enfin porter les couleurs du Real Madrid. Un départ forcément énorme et qui a laissé des stigmates encore palpables dans la capitale. Bien que la transition sportive se soit effectuée de la meilleure des manières pour le club parisien, le clan Mbappé et les pensionnaires du Parc des Princes se sont livré une guerre sans merci au sujet d’un litige financier qui traîne en longueur.

La suite après cette publicité

En effet, entretenant des relations toujours aussi froides avec ses anciens dirigeants, le champion du monde 2018 a réclamé le payement de ses trois derniers mois de salaire au PSG en plus de certaines primes impayées. Après des mois de conflit, Mbappé avait eu gain de cause dans un premier temps : en avril dernier, la Justice avait ordonné la saisie conservatoire de 55 millions d’euros dans les comptes du PSG en faveur du meilleur buteur de l’histoire du club. En attendant, le PSG ne comptait pas en rester là et Kylian Mbappé attendait même que d’autres procédures engagées livrent leur verdict. Finalement, ce litige a encore pris une tournure inattendue ce lundi.

Le PSG contre-attaque

En effet, alors que l’on croyait voir enfin le bout du tunnel dans cette entreprise juridique fastidieuse, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas dit leur dernier mot. Selon les dernières informations de l’AFP, le Paris Saint-Germain a introduit une action juridique pour demander l’interdiction de la saisie des 55 millions d’euros sur leur compte. D’après les avocats du club, Kylian Mbappé et ses avocats n’ont pas délivré de preuves suffisamment tangibles pour justifier une telle sanction.

La suite après cette publicité

Outre cette procédure qui sera délibérée le 26 mai prochain, le PSG a également lancé une contre-attaque inattendue. En effet, les dirigeants parisiens vont lancer un "contre-créancier" et réclament tout simplement la somme de 98 millions d’euros. «Kylian Mbappé doit de l’argent au PSG par les manœuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice», a expliqué à l’AFP Me Renaud Semerdjian, avocat du PSG dans cette affaire. Vous l’aurez compris, nous sommes encore loin du dernier mot dans ce litige qui s’éternise au fil des mois.