Chicharito sanctionné pour des propos sexistes

La Fédération mexicaine de football (FMF) a annoncé ce mercredi 23 juillet avoir infligé une amende à Javier "Chicharito" Hernández, à la suite de propos controversés tenus sur TikTok. Selon l’instance, les déclarations de l’attaquant «promeuvent des stéréotypes sexistes considérés comme de la violence médiatique et vont à l’encontre de l’égalité dans le sport». Dans son communiqué, la FMF précise que «la Commission Genre et Diversité de la FMF a ouvert une enquête pour prévenir et punir ce type de conduite, décidant d’imposer une amende et un avertissement à Javier ‘Chicharito’ Hernández, indiquant que cette Commission prendra des mesures plus sévères en cas de récidive».

Dans sa vidéo, Chicharito affirme notamment que les femmes échouent, elles éradiquent la masculinité, rendant la société hypersensible. Il y ajoute que les femmes doivent incarner leur énergie féminine en prenant soin, en nourrissant, en recevant, en multipliant, en nettoyant et en entretenant le foyer, qui est l’endroit le plus précieux pour les hommes, concluant : «n’ayez pas peur d’être des femmes, de vous laisser guider par un homme qui ne veut que vous voir heureuse.» Des propos que la FMF n’a pas pris à la légère, réaffirmant son engagement avec la Liga BBVA MX et la Liga MX Femenil pour prévenir, protéger et garantir un environnement sans violence au sein de l’écosystème du football.