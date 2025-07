Keylor Navas s’engage avec les Pumas UNAM

Keylor Navas rejoint les Pumas UNAM ! À 38 ans, l’ancien gardien du Real Madrid et du PSG s’engage avec le club mexicain, apportant avec lui une expérience immense et un palmarès hors norme. Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, finaliste de la Copa América et véritable leader du Costa Rica, Navas a disputé 95 matchs sous les couleurs de sa sélection. Il arrive désormais à la Cantera, où il défendra les cages de l’équipe des Pumas.

Il arrive en provenance de Newells OB, où il aura joué 16 matchs, il était arrivé cet hiver. Keylor Navas retrouve un nouveau défi en Liga MX. Avec son leadership, son expérience au plus haut niveau et son aura naturelle, il incarne un renfort de poids pour les Pumas. Les supporters de Ciudad Universitaria peuvent rêver : une nouvelle ère débute avec un géant dans les buts.