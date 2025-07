FC Barcelone : la durée de prolongation de Jules Koundé connue

Jules Koundé est un cadre du FC Barcelone depuis son arrivée en provenance du Séville FC il y a 4 ans. Ses performances des derniers mois l’ont même propulsé parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste, au même titre qu’Achraf Hakimi et Trent Alexander-Arnold. Le Français se sent bien en Catalogne où il est en passe de prolonger son contrat, malgré l’intérêt de Manchester City.

Mundo Deportivo le révélait il y a quelques jours, les négociations vont bon train et sont en passe d’aboutir, confirme L’Equipe ce soir. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien Bordelais s’apprête à repartir pour trois saisons de plus, soit 2030. L’officialisation devrait même avoir lieu dans les prochaines heures et ravira les supporters blaugranas, conquis par le très fiable Koundé.